Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

O ensurdecedor silêncio de Bolsonaro sobre o pai de família fuzilado

Presidente prefere um silêncio cômodo e condescendente quando a situação demandava condenação imediata e veemente por parte do líder da nação. Ao se calar sobre ato tão grave, quando todos os olhos e ouvidos se voltam para ele, Bolsonaro passa a mensagem de que tais brutalidades passam a ser toleráveis desde que praticadas por agentes do Estado

Publicado em 10/04/2019 às 21h41
Atualizado em 06/10/2019 às 17h02


