Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
O ensurdecedor silêncio de Bolsonaro sobre o pai de família fuzilado
Presidente prefere um silêncio cômodo e condescendente quando a situação demandava condenação imediata e veemente por parte do líder da nação. Ao se calar sobre ato tão grave, quando todos os olhos e ouvidos se voltam para ele, Bolsonaro passa a mensagem de que tais brutalidades passam a ser toleráveis desde que praticadas por agentes do Estado
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00