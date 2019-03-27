Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

O duelo de Davi contra o guloso Golias no plenário da Assembleia

Provando que nem tudo está "tranquilo e harmonioso" na relação com a base governista, deputados passaram a fazer protestos nominais em plenário, dirigidos à pessoa do secretário-chefe da Casa Civil de Casagrande, Davi Diniz

Publicado em 27/03/2019 às 17h41
Atualizado em 06/10/2019 às 21h20


