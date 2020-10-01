O delegado que poderia ajudar Audifax na eleição a prefeito da Serra

Candidatura do delegado Márcio Greik a prefeito da Serra pelo MDB poderia prejudicar Vandinho Leite e Sérgio Vidigal, favorecendo Audifax e candidatos mais simpáticos a ele Crédito: Amarildo

No fim de 2019, ainda sem saber quem seria o seu candidato à sucessão no Executivo da Serra , o prefeito Audifax Barcelos (Rede) chegou a sondar o delegado da Polícia Civil Rodrigo Sandi Mori para se filiar a um partido e se lançar, com o seu apoio, como candidato à prefeitura. Sandi Mori não se interessou. Audifax acabou lançando o vereador Fábio Duarte (Rede), seu líder na Câmara Municipal. No entanto, na reta final do período de definição de candidaturas, um outro delegado, este da Polícia Federal , despontou não só como pretenso candidato a prefeito da Serra como também como agente político muito interessante para Audifax na eleição serrana.

Na Serra, muitos agentes políticos (adversários de Audifax ou não) apontam a atuação pessoal do prefeito, durante o período das convenções, na tentativa de viabilizar a candidatura de Greik, delegado que se apresenta como um bolsonarista convicto, de direita etc. Ideologicamente, isso nada tem a ver nem com a história nem com o perfil político de Audifax, que sempre militou em partidos de esquerda ou centro-esquerda (nesta ordem: PT, PDT, PSB e Rede). Por que, então, esse interesse?

A resposta está em duas vertentes: pragmatismo político e estratégia eleitoral. Um dos políticos serranos que assinalam a intercessão de Audifax em benefício de Greik é o presidente municipal do próprio MDB, o ex-vereador Aloísio Santana. Ele atribui esse imbróglio de cores serranas ao veeeeeelho motivo que explica de algum modo quase tudo na política da cidade há pelo menos 12 anos: “Existe uma briga velada entre Audifax [Barcelos] e Sérgio [Vidigal] ”.

Segundo Santana, Audifax foi um dos grandes incentivadores do lançamento da candidatura de Márcio Greik a prefeito pelo MDB para embolar ainda mais o jogo e dificultar um pouco mais o possível retorno de Vidigal à Prefeitura da Serra. Faz sentido. É o que explicamos a seguir.

QUANTO MAIS, MELHOR

Para Audifax, por essa perspectiva, quanto mais candidatos no 1º turno, melhor. Tirando Greik, a Serra já tem o expressivo número de oito candidatos a prefeito. Em teoria, com os votos ainda mais pulverizados, um dos candidatos pelos quais o prefeito nutre simpatia poderia avançar ao 2º turno, possivelmente contra Vidigal, com uma votação ainda mais baixa no 1º turno. Ou seja: a pulverização dos votos interessa muito ao prefeito para derrotar o seu arquirrival.

A PRESENÇA (LITERAL) DE AUDIFAX NESSA HISTÓRIA

Diga-se de passagem, não se pode mesmo ignorar a participação de Audifax nesse episódio. O prefeito mantém alguma influência sobre o MDB na Serra. É do partido, por exemplo, seu ex-líder na Câmara Municipal, Luiz Carlos Moreira. No dia 23 de setembro (um domingo), Audifax esteve em pessoa na convenção do MDB, assim como militantes da Rede.

Em discurso emocionado, o próprio Márcio Greik citou conversa que o prefeito teve com ele, incentivando sua candidatura, naquela mesma manhã. Segundo Aloísio Santana, Audifax chegou a conversar com ele, longamente e a sós, durante a convenção, buscando influenciar a decisão do MDB para que fosse em favor do delegado federal. As gestões de Audifax não bastaram. A direção do MDB da Serra bateu pé e manteve o apoio a Vandinho. Este ganhou o apoio do MDB, mas poderia ter perdido muito nessa história.

O FATOR VANDINHO LEITE

Se a presença de Márcio Greik nesse pleito poderia gerar alguma avaria eleitoral a Sérgio Vidigal, o potencial dano para Vandinho Leite seria ainda maior. Antes das convenções, o delegado fez sua campanha basicamente centrada em um ponto: adoração por Jair Bolsonaro. A vinculação com o ex-presidente era explorada pelo pré-candidato até em um jinglezinho lançado por ele.

Mas esse discurso e esse perfil de “direita conservadora bolsonarista” batem exatamente com o filão que está sendo ocupado por Vandinho (ou seja, ali na Serra, “esse nicho já tem dono”). Assim, ajudando a emplacar Márcio, Audifax não só tiraria o MDB da chapa de Vandinho como teria ativo nesse pleito um candidato que poderia dividir votos com o deputado tucano dentro do mesmo nicho – ou seja, alguém que poderia muito bem tirar votos de Vandinho Leite.

Para Audifax, contar com Márcio Greik nesse jogo seria matar duas bolas com a mesma tacada: além de embolar ainda mais o meio de campo para Vidigal, o delegado poderia ameaçar, de saída, as aspirações de Vandinho de chegar ao 2º turno – em benefício de outros candidatos muito mais simpáticos ao atual prefeito, como Bruno Lamas (PSB), Luciana Malini (PP) e Alexandre Xambinho (PL), além, obviamente, do candidato do partido de Audifax e apoiado por ele, Fábio Duarte (Rede).