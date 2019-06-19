Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
O contrato com Contarato: senador nunca foi Bolsonaro, nem na campanha
Alguns eleitores têm manifestado decepção com o senador, dizendo-se arrependidos de terem votado nele e, em alguns casos, sentindo-se traídos. Mas Contarato apoiou Marina, foi eleito pelo partido dela e em nenhum momento declarou que seria aliado do governo
