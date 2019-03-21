Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

O bico do PSB virou bico de pelicano

A irmandade do PSB não ajuda muito a facilitar a relação do governo Casagrande com a base na Assembleia. Enquanto os deputados protestam, as nomeações de filiados ao partido seguem se multiplicando no Diário

Publicado em 21/03/2019 às 00h40
Atualizado em 06/10/2019 às 23h26


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.