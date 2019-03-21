Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
O bico do PSB virou bico de pelicano
A irmandade do PSB não ajuda muito a facilitar a relação do governo Casagrande com a base na Assembleia. Enquanto os deputados protestam, as nomeações de filiados ao partido seguem se multiplicando no Diário
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00