Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Novo presidente do Banestes é o único diretor mantido por Casagrande
Governador já havia decidido trocar sete dos oito membros da atual Diretoria do banco. Único poupado é Silvio Grillo, que conta com a confiança dele e foi escolhido nesta terça (29) a presidência interina do banco após Operação Circus Maximus
