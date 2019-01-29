Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Novo presidente do Banestes é o único diretor mantido por Casagrande

Governador já havia decidido trocar sete dos oito membros da atual Diretoria do banco. Único poupado é Silvio Grillo, que conta com a confiança dele e foi escolhido nesta terça (29) a presidência interina do banco após Operação Circus Maximus

Publicado em 29/01/2019 às 21h29
Atualizado em 08/10/2019 às 02h49


