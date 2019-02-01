Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Nova Mesa Diretora da Assembleia do ES: Musso, Machado e Mameri

Marcelo Santos deve permanecer na 1ª vice-presidência. Raquel Lessa, atual 1ª secretária da Mesa, passará para um cargo de menor destaque

Publicado em 01/02/2019 às 15h55
Atualizado em 08/10/2019 às 01h29


