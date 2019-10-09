Vitor Vogas
Neymara Carvalho vira presidente do PSDB de Vila Velha

Mergulhando de vez na política, ela será responsável por organizar o partido no município visando à reeleição do prefeito Max Filho em 2020

Publicado em 09/10/2019 às 18h46
Atualizado em 09/10/2019 às 18h46


