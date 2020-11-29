Neste domingo eu voto... na defesa da política

Uma reflexão sobre a importância da política para nós Crédito: Amarildo

A ágora política é o espaço da tomada de decisões fundamentais que ditam os destinos de uma nação e que, de modo menos romântico e mais prático, influenciam diretamente, para melhor ou pior, a maneira como você e eu vivemos em nosso dia a dia. As decisões tomadas pelos nossos representantes, a quem outorgamos o poder, têm implicações diretas na minha vida e na sua.

A arena política é o espaço da construção dialogada de consensos, do debate racional, da troca salutar de ideias, do confronto respeitoso entre posições discordantes para se chegar a um denominador comum. E esse “denominador comum” deve ser sempre o interesse coletivo: o interesse do povo.

A atividade política não deve ser demonizada como um mal em si mesmo. Sem a política, não há progresso nem evolução da humanidade. Fora dela, o que temos é a barbárie. Ou a ascensão de tiranos que usam o Estado para subjugar o próprio povo.

Rechaçar a política é ingenuidade. Diante da omissão dos bons, ou dos tolos, os mal-intencionados de plantão se aproveitam. É preciso, sim, valorizar a política em nossas vidas. O que não quer dizer que não possamos criticá-la, corrigi-la, aperfeiçoá-la. Não só podemos como devemos fazê-lo.

E é também aí que o exercício do voto ganha ainda maior importância. É ele a arma mais direta que nós temos, literalmente na ponta dos dedos, para aperfeiçoar a nossa atividade política. Esta, afinal, é feita por políticos. Que melhor maneira de aperfeiçoar a prática política do que selecionando bem, com cuidado e com critério, aqueles que vão exercê-la nos próximos anos, em nosso nome?

Neste domingo (29), nas cidades onde há 2º turno, elegeremos alguns desses políticos para o importantíssimo cargo de prefeito municipal. Serão aqueles que exercerão o poder em nossas cidades, o lugar onde vivemos, para repetir um clichê.

Quando repetimos outro surrado clichê, o do voto consciente, essa “consciência” pode ser traduzida em algumas perguntas simples: quais são os principais problemas do meu bairro e da minha cidade? Quem apresenta as melhores propostas, o melhor currículo e demonstra ter melhores condições para solucionar esses problemas?

Cidadão e cidadã, exerça a sua cidadania, pensando no melhor para a sua cidade e seus concidadãos.