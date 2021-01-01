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Secretário estadual de Saúde

Mulher de Nésio Fernandes será subsecretária de Saúde em Cariacica

Servidora efetiva da Prefeitura de Palmas, Juliana Ramos Bruno é nutricionista, com especializações e larga experiência em saúde pública. Euclério confirma a nomeação

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 20:19

Públicado em 

01 jan 2021 às 20:19
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Nésio Fernandes destaca que o ES tem 493 salas de vacina espalhadas em todos os municípios capixabas
Nésio Fernandes é secretário estadual de Saúde. Sua mulher será subsecretária de Saúde em Cariacica Crédito: Governo do Estado/Divulgação
Mulher do secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes (PCdoB), a nutricionista Juliana Ramos Bruno será a subsecretária de Saúde de Cariacica, na administração do prefeito Euclério Sampaio (DEM). A secretária de Saúde, também já definida, será a ex-superintendente regional de Saúde de Cariacica Roberta Goltara Coelho. Os dois quadros foram indicados a Euclério pelo governo Casagrande, que tem sido o principal parceiro do novo prefeito da cidade.
Graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Goiás (2005) e mestre em Nutrição e Saúde pela mesma instituição (2012), Juliana também possui especialização em Gestão de Políticas de Alimentação e Nutrição pela Fiocruz-Brasília (2008) e, ainda, em Processos Educacionais em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês (2016).
Tem experiência na área de Formação em Saúde, tendo atuado por mais de dez anos em projetos de educação permanente em saúde, formação de especialistas para o SUS, segurança alimentar e nutricional, educação popular e saúde e educação nutricional.
Juliana é servidora efetiva da Prefeitura de Palmas e foi presidente da Fundação Escola de Saúde Pública da capital de Tocantins (órgão que Nésio Fernandes também chegou a dirigir). De fevereiro a setembro de 2019, ela chegou a trabalhar na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), sob o comando de Nésio Fernandes. Foi cedida pela Prefeitura de Palmas para trabalhar no Executivo do Espírito Santo no início do governo Casagrande.

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A cessão foi feita "com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento". Ou seja, a Prefeitura de Palmas seguiu remunerando a servidora, mas foi ressarcida pelo governo do Espírito Santo. Seu salário bruto era de R$ 10.347,74 mensais.
Conforme a Sesa explicou à coluna em março de 2019, a mulher do secretário Nésio Fernandes prestou serviços junto à equipe da Subsecretaria de Estado de Gestão Estratégica e Inovação, uma das quatro subsecretarias vinculadas à Sesa.

ESQUERDA NA SAÚDE

Com a nomeação de Roberta Goltara Coelho para a Secretaria de Saúde de Cariacica e a de Juliana Ramos Bruno para o cargo de subsecretária, podemos dizer que as políticas públicas de saúde no município serão dirigidas pela esquerda. Roberta é mais identificada politicamente com o PT, partido de Célia Tavares, adversária derrotada por Euclério Sampaio no 2º turno da eleição em Cariacica, no último mês de novembro. O próprio Nésio Fernandes, além de ser filiado ao PCdoB, apoiou abertamente a candidatura de João Coser (PT) a prefeito de Vitória no 2º turno. Seu subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, é  filiado ao PT.
Como voltou a afirmar em entrevista ao podcast Papo de Colunista, Euclério se declara um político de direita. Mas, em conversa com a coluna, o novo prefeito destacou que não está nem um pouco preocupado com essas questões partidárias e ideológicas. “Vou governar com todos. Não quero saber se é de direita, se é de esquerda… Quero governar com quem dá resultados. A Roberta era superintendente de Saúde em Cariacica por seus méritos. E a Juliana fez um trabalho excelente em Palmas.”

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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