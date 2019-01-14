Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

MPF se mobiliza contra "superpoderes" de chefe do MPES

Eles pedem à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que tome as medidas cabíveis para anular artigo da lei que permite ao procurador-geral de Justiça atuar em processos contra autoridades no 1º grau

Publicado em 14/01/2019 às 22h22
Atualizado em 08/10/2019 às 09h09


