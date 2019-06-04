Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Movimento reúne oito pré-candidatos a prefeito de Vitória

Presidente da Câmara, Clebinho (PP), promoveu encontro com Lorenzo Pazolini (sem partido), Sergio Majeski (PSB), Sérgio de Sá (PSB), Davi Esmael (PSB), Max da Mata (PSDB), Neuzinha (PSDB) e Roberto Martins (PTB)

Publicado em 04/06/2019 às 00h33
Atualizado em 02/10/2019 às 07h06


