Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Movimento reúne oito pré-candidatos a prefeito de Vitória
Presidente da Câmara, Clebinho (PP), promoveu encontro com Lorenzo Pazolini (sem partido), Sergio Majeski (PSB), Sérgio de Sá (PSB), Davi Esmael (PSB), Max da Mata (PSDB), Neuzinha (PSDB) e Roberto Martins (PTB)
