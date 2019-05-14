Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Ministra Damares vem a Vitória, diz Pazolini

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deve participar de sessão solene na Assembleia em referência à luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes

Publicado em 14/05/2019 às 20h59
Atualizado em 06/10/2019 às 04h46


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.