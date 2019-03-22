Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Ministério Público investiga servidor fantasma na Assembleia Legislativa
Promotoria aperta o cerco contra assessores de gabinete que, com a desculpa de fazer "serviços externos", são suspeitos de receber sem trabalhar
- Vitor Vogas [email protected]
