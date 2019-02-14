Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Menos dinheiro para educação e segurança no Orçamento de Vitória

Câmara aprovou projeto do prefeito Luciano que remanejou R$ 4,5 milhões das secretarias de Educação e de Segurança para "fortalecimento da reserva de contingência"

Publicado em 14/02/2019 às 00h15
Atualizado em 07/10/2019 às 20h39


