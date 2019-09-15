Memórias de Minha Ponte Triste - 30 anos da Terceira Ponte

Coluna Vitor Vogas - 16/09/2019. Crédito: Amarildo

Hoje conto-lhes a história de uma moça



Explorada e de grandes lucros fonte



Seu nome de guerra: Terceira Ponte



O civil: Darcy Castello de Mendonça



Uma história que é dela e que é nossa



Mas deixemos que ela mesma nos conte:



“A minha gestação foi bem extensa

E o custo para o erário foi bem caro

Onze anos para que eu fosse suspensa

Até a inauguração, com Max Mauro

O projeto era, então, audacioso

Dimensão proporcional à ambição

Mais de três quilômetros de extensão

E um design visualmente majestoso

Todavia a construção de tal portento

Atendia a grande necessidade:

Comportar o galopante crescimento

Já então vivido em nossas cidades

Lá pelos idos dos anos oitenta,

A travessia era muito lenta

E vila-velhenses, para ir a Vitória,

Tinham de cumprir bem longa trajetória

Logo após minha abertura, fiz sucesso

Cheguei como a solução imprescindível

A evolução de fato foi visível

Quanto à facilidade do acesso

E houve até muitos canelas verdes

Que, ao verem ali tão perto o Convento,

Tenham feito preces de agradecimento

Pelo fim de tanto estresse e sofrimento

Existia um probleminha, porém:

Cheguei com a cobrança de um pedágio

Mas o povo achou então que tudo bem

Se era o preço por um trânsito mais ágil

Após tantos anos, quanta diferença!

Conservo a pujança, a altivez

Mas a ilusão do início se desfez

E mergulhei em funda decadência

Hoje sou moça crescida, mulher feita

Mantenho aquela mesma aparência

Mas faz tempo que perdi a inocência

Pois me transformei em fonte de receitas

Enquanto nunca chegam alternativas

O povo, que também não é mais criança,

Tomou as ruas e a iniciativa

Reivindicando o fim da cobrança

Tudo foi parar no Tribunal de Contas

Onde a auditoria inicial

De fato, como se pensava, aponta

Valores bem acima do normal

Esse relatório só preliminar

Fez o governo então, de imediato,

Suspender o polêmico contrato

Para o meu pagamento terminar

Porém isso está longe do final:

Houve ainda algumas reviravoltas

E, por nova decisão judicial,

A cobrança do pedágio fez sua volta

Para muitos, na verdade, estou paga

E enquanto isso se arrasta na Justiça

O povo, como sempre, é quem arca

Com o pagamento desta ex-noviça

Minha novela pessoal não é um plágio

Do notório escritor colombiano

E espero que não tarde mais cem anos

Uma solução pra história do pedágio

Hoje acabo de fazer aniversário

Virei dama de livro balzaquiano

Trinta anos nem um pouco solitários

Que me venham muitos e melhores anos”

Epílogo

“Agora o governo anuncia

Até ciclovia beijando o céu

Mais duas faixas e mirante, quem diria!

Só espero que isso saia do papel...”

Interpretação: Patrícia Galleto

