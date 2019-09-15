Memórias de Minha Ponte Triste - 30 anos da Terceira Ponte

///
Hoje conto-lhes a história de uma moça
Explorada e de grandes lucros fonte
Seu nome de guerra: Terceira Ponte
O civil: Darcy Castello de Mendonça
Uma história que é dela e que é nossa
Mas deixemos que ela mesma nos conte:
“A minha gestação foi bem extensa
E o custo para o erário foi bem caro
Onze anos para que eu fosse suspensa
Até a inauguração, com Max Mauro
O projeto era, então, audacioso
Dimensão proporcional à ambição
Mais de três quilômetros de extensão
E um design visualmente majestoso
Todavia a construção de tal portento
Atendia a grande necessidade:
Comportar o galopante crescimento
Já então vivido em nossas cidades
Lá pelos idos dos anos oitenta,
A travessia era muito lenta
E vila-velhenses, para ir a Vitória,
Tinham de cumprir bem longa trajetória
Logo após minha abertura, fiz sucesso
Cheguei como a solução imprescindível
A evolução de fato foi visível
Quanto à facilidade do acesso
E houve até muitos canelas verdes
Que, ao verem ali tão perto o Convento,
Tenham feito preces de agradecimento
Pelo fim de tanto estresse e sofrimento
Existia um probleminha, porém:
Cheguei com a cobrança de um pedágio
Mas o povo achou então que tudo bem
Se era o preço por um trânsito mais ágil
Após tantos anos, quanta diferença!
Conservo a pujança, a altivez
Mas a ilusão do início se desfez
E mergulhei em funda decadência
Hoje sou moça crescida, mulher feita
Mantenho aquela mesma aparência
Mas faz tempo que perdi a inocência
Pois me transformei em fonte de receitas
Enquanto nunca chegam alternativas
O povo, que também não é mais criança,
Tomou as ruas e a iniciativa
Reivindicando o fim da cobrança
Tudo foi parar no Tribunal de Contas
Onde a auditoria inicial
De fato, como se pensava, aponta
Valores bem acima do normal
Esse relatório só preliminar
Fez o governo então, de imediato,
Suspender o polêmico contrato
Para o meu pagamento terminar
Porém isso está longe do final:
Houve ainda algumas reviravoltas
E, por nova decisão judicial,
A cobrança do pedágio fez sua volta
Para muitos, na verdade, estou paga
E enquanto isso se arrasta na Justiça
O povo, como sempre, é quem arca
Com o pagamento desta ex-noviça
Minha novela pessoal não é um plágio
Do notório escritor colombiano
E espero que não tarde mais cem anos
Uma solução pra história do pedágio
Hoje acabo de fazer aniversário
Virei dama de livro balzaquiano
Trinta anos nem um pouco solitários
Que me venham muitos e melhores anos”
Epílogo
“Agora o governo anuncia
Até ciclovia beijando o céu
Mais duas faixas e mirante, quem diria!
Só espero que isso saia do papel...”
Interpretação: Patrícia Galleto
