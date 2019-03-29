Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

MEC: uma torre de babel onde ninguém se entende

Qualquer cidadão brasileiro minimamente comprometido com o desenvolvimento da educação do país deve estar de olho aberto, além do queixo caído, com aquilo que se tornou o MEC sob o comando (?) de Vélez Rodríguez

Publicado em 29/03/2019 às 09h45
Atualizado em 06/10/2019 às 20h45


