Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Max Filho no ninho. E na moita
Jogando água fria em especulações de que poderia fazer nova investida na convenção tucana em maio - agora contra Vandinho Leite -, Max afirma que tende a apoiar uma chapa de consenso, desde que seu grupo político esteja contemplado na chapa
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00