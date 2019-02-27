Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Max Filho no ninho. E na moita

Jogando água fria em especulações de que poderia fazer nova investida na convenção tucana em maio - agora contra Vandinho Leite -, Max afirma que tende a apoiar uma chapa de consenso, desde que seu grupo político esteja contemplado na chapa

Publicado em 27/02/2019 às 01h22
Atualizado em 07/10/2019 às 14h50


