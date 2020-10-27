Max Filho diz que fez entregas, "sem divulgar" e "sem prometer"

Acredito que sim. As pessoas se assustam quando tomam conhecimento do volume de entregas da administração. Às vezes, nas ruas, as pessoas que estão nos defendendo são desafiadas: “Fala alguma coisa que o Max tenha feito”. E elas respondem: “Falar, não. Eu vou te mostrar”. Ontem mesmo, estive com uma moradora de Alvorada, numa igreja evangélica. Essa moradora me contou que uma pessoa disse isso para ela, desafiou ela a dizer algo que nossa administração tenha feito, e ela respondeu assim: “Eu não vou te dizer, não. Eu vou é te mostrar. Venha aqui comigo em Alvorada, na EMEF [Escola Municipal de Ensino Fundamental] Gil Bernardes, que ele inaugurou. Quero te levar ali na UMEI [Unidade Municipal de Ensino Infantil] Julierme da Cruz, lá no Alecrim, que ele inaugurou. Quero te levar na nova UMEI em São Torquato...”. Isso só na região dela! E vai mostrando à pessoa. Virou o voto da pessoa, entendeu? Aí quero lembrar a você uma frase de Mário Covas, que dizia o seguinte: “O eleitor nunca erra... Nem sempre são dadas a ele todas as informações”. Então, já que o eleitor nunca erra, nós temos que levar ao eleitor todas as informações.