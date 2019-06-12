Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Marcus Vicente confirma ruptura com Luciano Rezende e PPS

"Hoje, não teria a menor chance de retomarmos a aliança política", afirma secretário. Em 2020, PP e PPS devem marchar em lados diferentes na eleição em Vitória

Publicado em 12/06/2019 às 23h25
Atualizado em 02/10/2019 às 03h45


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.