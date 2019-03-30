Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Marcus Alves: "UDN vai ser o partido mais sério do Brasil"

Para dirigente que tenta refundar partido extinto em 1965, DEM é partido de centro. Já o PSL, de Bolsonaro, é mistura de "socialismo com liberalismo". "Não combina, mas respeito a ideologia"

Publicado em 30/03/2019 às 02h10
Atualizado em 06/10/2019 às 20h18


