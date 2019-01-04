Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Manato planeja "fazer a limpa" nas eleições municipais de 2020

Meta do PSL é fazer 20 prefeitos no Espírito Santo. Partido já definiu os pré-candidatos na Grande Vitória. Na Serra, Amaro Neto (PRB); em Cariacica, Subtenente Assis; Em Vila Velha, Danilo Bahiense; na Capital, Manato, Soraya ou Torino Marques

Publicado em 04/01/2019 às 22h37
Atualizado em 08/10/2019 às 12h27


