Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Manato planeja "fazer a limpa" nas eleições municipais de 2020
Meta do PSL é fazer 20 prefeitos no Espírito Santo. Partido já definiu os pré-candidatos na Grande Vitória. Na Serra, Amaro Neto (PRB); em Cariacica, Subtenente Assis; Em Vila Velha, Danilo Bahiense; na Capital, Manato, Soraya ou Torino Marques
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00