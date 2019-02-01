Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Mameri na Mesa Diretora é vitória pessoal de Vandinho

Ao emplacar aliado tucano em cargo-chave no comando da Assembleia, deputado mostra influência e se fortalece visando à eleição a prefeito da Serra em 2020

Publicado em 01/02/2019 às 15h45
Atualizado em 08/10/2019 às 01h29


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.