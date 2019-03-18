Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Mais parentes de deputados nomeados no governo Casagrande

Um irmão de Norma Ayub conseguiu cargo no Detran; uma filha de Euclério Sampaio virou assessora do Detran. Enquanto isso, uma tia de Erick Musso está lotada no Tribunal de Contas do Estado

Publicado em 18/03/2019 às 23h21
Atualizado em 07/10/2019 às 01h11


