Luiz Durão pode ser candidato a prefeito de Linhares, diz PDT

Luiz Durão deixa o Fórum da Serra após audiência Crédito: Carlos Alberto Silva - 29/05/2019

Luiz Durão (PDT) pode ser candidato a prefeito de Paulo Sá. Segundo o dirigente do PDT, Durão será candidato a prefeito contra o atual ocupante do cargo, O ex-deputado estadual(PDT) pode ser candidato a prefeito de Linhares . Quem o afirma é o presidente em exercício do partido dele em Linhares,. Segundo o dirigente do PDT, Durão será candidato a prefeito contra o atual ocupante do cargo, Guerino Zanon (MDB), caso não consiga retornar à Assembleia Legislativa antes da eleição municipal de novembro – as candidaturas precisam ser registradas na Justiça Eleitoral até o dia 15 de setembro.

Na verdade, tanto Durão quanto o PDT têm altas expectativas de que ele consiga muito em breve o passaporte para voltar ao Legislativo estadual. Tudo depende da resolução do imbróglio relacionado a outro personagem político: o ex-pedetista Marcelo Santos . O que o deputado estadual tem a ver com Durão e com a eleição a prefeito de Linhares? Aí é que está.

Reeleito deputado pelo PDT em 2018, Marcelo se desentendeu com a direção partidária em Cariacica e no Estado logo no ano seguinte. Em fevereiro deste ano, ingressou com ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pedindo o reconhecimento de justa causa para se desfiliar do PDT e trocar de partido sem perder o mandato de deputado, sob a alegação de grave discriminação por parte da cúpula do partido.

Em abril, assumindo o risco, Marcelo filiou-se a uma nova sigla, o Podemos, antes de ter essa ação julgada pelo TRE. E m maio, a Corte encerrou o julgamento do caso, dando ganho de causa para o parlamentar . O PDT, então, entendendo ter direito à vaga, reclamou o mandato ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo a cassação de Marcelo por infidelidade partidária.

O 1º suplente de Marcelo na Assembleia vem a ser, precisamente, Luiz Durão – e é aí que a história se intercruza com a eleição a prefeito de Linhares. Segundo Paulo Sá, a Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Federal já deu parecer a favor da cassação de Marcelo nessa ação, ainda não pautada para julgamento no TSE. Animado com o parecer, o PDT espera um julgamento breve, e favorável ao partido. Se isso ocorrer, diz o dirigente pedetista, Durão volta para a Assembleia e não disputa o pleito em Linhares.

“Há uma grande chance de o Luiz Durão se tornar deputado antes da eleição municipal. Se caso [sic] acontecer de o Durão assumir como deputado, aí ele não será candidato”, afirma Sá, também tesoureiro estadual do PDT.

Mas e se o julgamento no TSE for favorável a Marcelo ou se ficar para só depois das eleições municipais? Nessas duas outras hipóteses, Paulo Sá é taxativo: Durão será candidato a prefeito de Linhares, para fazer frente a Guerino Zanon.

Adotando um estilo bem direto, o dirigente do PDT em Linhares opina que Durão é o único possível oponente em condições de derrotar Guerino, hoje, na cidade do Litoral Norte capixaba. E isso por motivos que passam, inclusive, pelo patrimônio financeiro de ambos:

“O único que pode fazer frente a Guerino em Linhares chama-se Luiz Durão, porque tem as mesmas armas que Guerino tem: tem cacife político, tem capital para investir... Se Guerino botar R$ 5 milhões na campanha, Durão bota R$ 5 milhões na dele... Quer dizer, Guerino é um páreo duro. E em Linhares, quem mais você teria? Luiz Durão é o único páreo para Guerino.”

Paulo Sá ainda acredita que Guerino possa não conseguir se candidatar à reeleição, por um impedimento legal. Nessa remota hipótese em que o prefeito fique fora da disputa municipal e Durão consiga voltar a ser deputado, o PDT em Linhares lançará à prefeitura o seu único vereador na cidade: Carlos Almeida Filho.

Mas se Guerino estiver mesmo no páreo e Durão não participar da eleição municipal, o dirigente do PDT em Linhares admite: o atual prefeito será imbatível. “Se Guerino for candidato e Durão não, aí fica difícil. Ninguém tira o homem não. Ninguém derruba o Guerino em Linhares não...”