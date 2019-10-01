Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Líder do governo Casagrande declara guerra a Pazolini na Assembleia

Enivaldo dos Anjos disse da tribuna que vai botar o dedo na ferida do delegado. “E não é só botar o dedo levemente. É botar e afundar, para ver se a ferida aguenta.” Pazolini respondeu que “o tambor faz muito barulho, mas é oco”

Publicado em 01/10/2019 às 23h07
Atualizado em 02/10/2019 às 08h47


