Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Líder do governo Casagrande declara guerra a Pazolini na Assembleia
Enivaldo dos Anjos disse da tribuna que vai botar o dedo na ferida do delegado. “E não é só botar o dedo levemente. É botar e afundar, para ver se a ferida aguenta.” Pazolini respondeu que “o tambor faz muito barulho, mas é oco”
