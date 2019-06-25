Lelo versus Marcelino, a revanche

A disputa pelo comando do Diretório Regional do MDB, marcada para o próximo domingo, colocará frente a frente a chapa liderada pelo atual presidente estadual do partido, Lelo Coimbra, e o grupo encabeçado por Marcelino Fraga. Na verdade, estamos diante da reedição de um “clássico” na história do MDB capixaba. Os leitores mais jovens não devem saber e os mais velhos talvez não se lembrem, mas Lelo e Marcelino já se digladiaram pelo comando da sigla no Espírito Santo, invertendo-se apenas os papéis atuais: Marcelino era então o presidente, e Lelo, o desafiante.

Entre 2006 e 2007, os dois mediram forças em uma eleição que foi parar no tapetão e que se prolongaria por meses. No fim, Lelo derrotou Marcelino, substituindo-o no cargo. Desde então, Lelo não saiu mais da presidência estadual do agora MDB e exerceu três mandatos na Câmara Federal, enquanto Marcelino mergulhou no limbo político. Por isso, o novo duelo pode ser para o ex-deputado federal uma oportunidade de revanche.

Em 2006 Marcelino era o presidente do PMDB-ES. Naquele ano, renunciou ao mandato de deputado federal para evitar a cassação, após ser acusado de envolvimento na Máfia dos Sanguessugas. Um ano antes, chancelou a filiação de Paulo Hartung ao PMDB, partido pelo qual o então governador disputou a reeleição. Vários aliados de Hartung o seguiram – entre eles, Lelo. Talvez tenha sido o grande erro estratégico de Marcelino. Na eleição de 2006, desgastado politicamente, ele não conseguiu voltar à Câmara. Ao mesmo tempo, assistiu à primeira eleição de Lelo para a Casa e à reeleição de Hartung (com folga). Fortalecido, o grupo hartunguista deu seu passo seguinte: assumir o controle do partido do governador. Após entrarem no MDB pelas mãos de Marcelino, trataram de tirá-lo do comando partidário.

A convenção estadual estava marcada para 17 de dezembro. Marcelino lançou chapa; Lelo também. No dia 15 de dezembro, antevéspera da convenção, os dirigentes estaduais se reuniram para deliberar sobre o processo. A reunião foi marcada por nove horas de bate-boca e até uma “muletada” de Marcelino (que literalmente caíra do cavalo) em um adversário, o vereador de Vitória Sebastião Pelaes, presidente do PMDB na Capital.

Por sete votos a favor e três abstenções (incluindo a de Marcelino), a ala majoritária da Executiva estadual, ligada a Hartung, conseguiu cancelar a eleição marcada para dois dias depois. Lelo alegou que Marcelino conduzira o processo “de forma autoritária” e com “equívocos estatutários”. Declarou, ainda, que o rival não tinha condições éticas e morais de presidir o partido. Já Marcelino acusou a chapa adversária de ter articulado um grande golpe e de querer ganhar no tapetão. À CBN, afirmou que Hartung não sabia perder e que o Palácio Anchieta estava sendo usado na campanha de Lelo.

No dia 17, ignorando a decisão da Executiva, Marcelino realizou a convenção em uma tenda armada em frente à sede da Assembleia Legislativa (os portões da Casa não lhe foram abertos), sem a presença de ninguém da chapa de Lelo. À frente da única chapa a figurar nessa convenção (“União do PMDB”), Marcelino foi reconduzido à presidência, com votos de 96 dos 98 presentes. Só que não.

Sem reconhecer a legalidade de tal convenção, os lelistas/hartunguistas (incluindo o casal Camata) recorreram à Executiva Nacional do PMDB, presidida pelo então deputado federal Michel Temer. Pessoalmente, Lelo foi ao encontro de Temer em Brasília, acompanhado pelo então senador Gerson Camata e pela então deputada federal Rose de Freitas. Solicitou formalmente a instalação de uma comissão provisória no PMDB capixaba, que seria responsável por organizar nova eleição para escolha da direção estadual. Ou seja, pediu uma intervenção da Executiva Nacional.

Temer designou o senador Maguito Vilela (PMDB-GO), próximo a Camata, para estudar o caso. No dia 9 de janeiro, Maguito deu parecer favorável ao pleito de Lelo, sustentando que a convenção que reelegera Marcelino não obedecera aos trâmites legais.

No dia 7 de fevereiro, os membros da Executiva Nacional do partido decidiram, por unanimidade, pela intervenção, pela destituição de Marcelino e pela instalação de uma comissão provisória no ES até a realização de nova convenção. A presidência da comissão ficou com o presidente da Assembleia, Guerino Zanon, já então um hartunguista convicto, logo aliado de Lelo. Marcelino chamou a decisão de “arbitrária” e de “uma agressão”.

A nova convenção foi marcada para 8 de julho. Até o limite, Guerino trabalhou por uma chapa de consenso. Em vão. Lelo e Marcelino se lançaram de novo, liderando, respectivamente, as chapas “Renovação” e “PMDB Histórico”. A convenção ocorreu na Assembleia (dessa vez aberta). Hartung não compareceu.

Com 79% dos votos dos convencionais, a chapa de Lelo indicou 57 dos 71 membros do Diretório e passou a dominar a Executiva. Em 9 de julho de 2007, a coluna Praça Oito registrou: “A eleição do deputado federal Lelo Coimbra para a presidência regional do PMDB deixa o partido à imagem e semelhança do governador Paulo Hartung [e] coloca Marcelino Fraga novamente no escanteio da política”.