Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Lelo ganha apoio na disputa pelo comando do MDB

a convenção estadual prevista para o fim de junho, Lelo espera enfrentar uma chapa encabeçada ou, no mínimo, apoiada pelo ex-deputado federal Marcelino Fraga

Publicado em 07/05/2019 às 01h05
Atualizado em 06/10/2019 às 08h25


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.