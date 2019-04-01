Lelo: Bolsonaro usou informação "inconclusa e incorreta"

Com a eleição de Jair Bolsonaro, muitos eleitores do pesselista esperavam a extinção do Bolsa-Família. Seria medida coerente com o histórico de declarações do próprio capitão da reserva, que passara os últimos 15 anos a repudiar o programa originado em FHC e aprofundado por Lula, tanto como deputado de oposição como já na condição de pré-candidato à Presidência.

Em entrevistas e em discursos na Câmara, Bolsonaro deu inúmeras declarações condenando o Bolsa-Família. Chamava-o de “programa assistencialista do PT”, para “formar eleitores de cabresto do PT”. Também disse que o programa não passa de “uma mentira” e que “acostuma o homem à ociosidade”. Em um discurso na Câmara, o então deputado chegou a dizer que “o Bolsa-Família nada mais é do que um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder”.

Já durante a campanha presidencial, Bolsonaro começou a remodelar o discurso: o que pretendia, na verdade, era acabar com as fraudes (algo, diga-se de passagem, realmente necessário). Aí, na reta final de campanha, veio o que ninguém esperava: a promessa, por parte do candidato do PSL, de criação de um 13º para os beneficiários. Ninguém entendeu nada. O homem que passara mais de década a condenar o Bolsa-Família não só manteria o “programa assistencialista do PT” como daria um benefício financeiro a mais para as pessoas “que se acomodam”, “acostumadas à ociosidade”.

Por uma peripécia do destino, o homem responsável por executar o programa neste começo de governo Bolsonaro é o ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB), agora secretário nacional de Desenvolvimento Social. O mesmo Lelo é quem assegura: “O 13º está garantido. Será um dos anúncios feitos no dia 10 de abril”. O orçamento do programa para este ano é de R$ 34,5 bilhões, sendo R$ 2,5 bilhões só para cobrir o 13º.

Perguntamos, então, diretamente a Lelo: Bolsonaro estava errado em suas opiniões anteriores depreciativas sobre o programa agora ampliado no governo dele? Evitando uma resposta direta (sim ou não), Lelo destaca que, durante os governos e as campanhas presidenciais do PT, o Bolsa-Família foi muito politizado e fraudado (o que é fato), com petistas vendendo a ideia de que, sem o PT no poder, o programa acabaria. Isso, segundo Lelo, levou muitas pessoas a manterem críticas ao Bolsa-Família, inclusive ele próprio. O emedebista diz, porém, ter mudado de ideia na medida em que passou a conhecer melhor o programa. “O Brasil tem a obrigação constitucional de assistir os desassistidos.”

E Bolsonaro? Mudou de ideia de verdade sobre o Bolsa-Família? Para Lelo, sim. “Ah, eu não tenho dúvida.” Mas de fato é difícil saber, pois, para aumentar a confusão, mesmo sendo agora presidente, Bolsonaro continua a lançar dúvidas e contestações sobre o programa que agora não é do PT, mas do seu próprio governo.

Em uma transmissão via redes sociais no último dia 18, Bolsonaro citou um estudo que teria sido realizado pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB), chefe de Lelo, com crianças de 0 a 3 anos, filhos de beneficiários do Bolsa-Família. O estudo, de acordo com o presidente, mostraria que o desenvolvimento intelectual dessas crianças seria equivalente a um terço da média mundial.

A conclusão do presidente, com base no suposto estudo, é de um contorcionismo de dar inveja a estrelas do Cirque du Soleil:“Realmente, fica difícil até com boas escolas fazer com que essa garotada, que começa errado lá atrás, tenha capacidade de fazer uma boa escola, uma boa universidade, e ser um bom profissional lá na frente. (...) É isso que temos que incutir na cabeça da garotada: a verdade, o amor à pátria. Dizer que ele só vai ser feliz lá na frente na parte econômica se ralar, se estudar agora. Não ficar esperando do Estado.”

Por “ficar esperando do Estado”, entende-se o Bolsa-Família.

Pela relação que o presidente estabelece, fica insinuado que o Bolsa-Família seria a causa dos problemas de desenvolvimento intelectual das crianças mais pobres, em vez de ser uma medida que na verdade ameniza esse problema, uma vez que ajuda a combater a desnutrição, uma das principais causas reais das dificuldades de desenvolvimento cognitivo. Cumpre lembrar ainda que, para receber o benefício, a família abaixo da linha da pobreza precisa ter todos os filhos devidamente vacinados e matriculados na escola.

As declarações de Bolsonaro, contudo, não carecem só de lógica, mas de compromisso com os fatos. Segundo Lelo Coimbra, o estudo a que se refere Bolsonaro não conclui o que o presidente disse. “Alguém passou para o presidente uma informação inconclusa e incorreta”, diz Lelo. Por que o presidente divulga “uma informação inconclusa e incorreta” é mistério tão difícil de entender como as razões que levaram um candidato que sempre bateu num programa a prometer ampliá-lo poucos dias antes da eleição.