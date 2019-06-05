Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Klebão: problema pra Casão, ontem e hoje
Agora que Casagrande retornou ao Palácio Anchieta, o problemão que virou o Klebão também retorna para as mãos dele. E está aqui para ficar. O que fazer com o estádio que virou um elefante branco e gera prejuízo gigantesco para os cofres públicos capixabas?
