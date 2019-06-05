Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Klebão: problema pra Casão, ontem e hoje

Agora que Casagrande retornou ao Palácio Anchieta, o problemão que virou o Klebão também retorna para as mãos dele. E está aqui para ficar. O que fazer com o estádio que virou um elefante branco e gera prejuízo gigantesco para os cofres públicos capixabas?

Publicado em 05/06/2019 às 00h44
Atualizado em 02/10/2019 às 06h35


