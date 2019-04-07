Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Jacqueline Moraes: uma feminista no cargo de vice-governadora

Jacqueline será coordenadora do programa "Agenda Mulher", que reunirá todas as iniciativas do governo estadual voltadas especificamente para a população feminina. Objetivo é combater a violência doméstica, desenvolver o empreendedorismo e a participação política das mulheres

Publicado em 07/04/2019 às 23h20
Atualizado em 06/10/2019 às 18h00


