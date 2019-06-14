Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Itapemirim: Justiça suspende CPI contra prefeito Thiago Peçanha

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (13) pelo desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Ele acolheu recurso apresentado pelo prefeito

Publicado em 14/06/2019 às 22h18
Atualizado em 02/10/2019 às 03h05


