Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Irmão da chefe de gabinete de Casagrande é assessor de Marcos Do Val
Lourival Perozini Inácio, irmão de Valésia Perozini (PSB), foi nomeado para assessorar o senador desde o início do mandato. Ele mora em Castelo e ganha R$ 6,7 mil por mês
