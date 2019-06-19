Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Irmão da chefe de gabinete de Casagrande é assessor de Marcos Do Val

Lourival Perozini Inácio, irmão de Valésia Perozini (PSB), foi nomeado para assessorar o senador desde o início do mandato. Ele mora em Castelo e ganha R$ 6,7 mil por mês

Publicado em 19/06/2019 às 18h38
Atualizado em 02/10/2019 às 01h23


