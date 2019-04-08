Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Irmã de Casagrande ganhará mais que ele em cargo da Banestes Seguros
Nomeada diretora de Administração e Finanças da seguradora do banco estadual, Ana Lucia Venturim Casagrande vai ganhar perto de R$ 24 mil. Salário do governador está em R$ 20,4 mil. Ana Lucia é funcionária de carreira do Banestes e foi escolhida para ser diretora pelo atual presidente da instituição
