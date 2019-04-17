Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Hudson Leal: como opera o anestesista que quer governar Vila Velha

A discrição do deputado no plenário da Assembleia contrasta não só com as suas ousadas aspirações eleitorais para 2020, mas com outros dois fatores: a ótima votação obtida por ele na candidatura à reeleição em 2018 e a grande influência que alcançou junto ao atual comando do Legislativo estadual

Publicado em 17/04/2019 às 01h17
Atualizado em 06/10/2019 às 15h08


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.