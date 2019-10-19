Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Hércules quer desafiar Max Filho na luta para ser prefeito

Depois de bater na trave em 2008, ser rifado pelo MDB em 2012 e desistir na hora H em 2016, deputado está determinado a realizar seu sonho de enfim chegar à prefeitura. Para isso, articula uma união de forças, contra Max, envolvendo Neucimar Fraga, Rafael Favatto, Danilo Bahiense e outros

Publicado em 19/10/2019 às 06h00
Atualizado em 19/10/2019 às 06h00


