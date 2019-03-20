Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Helder Salomão repudia declaração de Bolsonaro sobre imigrantes
Em entrevista à Fox, presidente disse que "maioria dos imigrantes não tem boas intenções". Para deputado petista, Bolsonaro tratou brasileiros como "párias" nos Estados Unidos. Ele recorda que família Bolsonaro também chegou ao Brasil em um fluxo migratório (da Itália)
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00