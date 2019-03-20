Vitor Vogas
Helder Salomão repudia declaração de Bolsonaro sobre imigrantes

Em entrevista à Fox, presidente disse que "maioria dos imigrantes não tem boas intenções". Para deputado petista, Bolsonaro tratou brasileiros como "párias" nos Estados Unidos. Ele recorda que família Bolsonaro também chegou ao Brasil em um fluxo migratório (da Itália)

Publicado em 20/03/2019 às 18h30
Atualizado em 07/10/2019 às 00h17


