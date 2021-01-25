Helder defende mudança de estratégia do PT contra Bolsonaro em 2022

É mais provável que o PT tenha uma candidatura própria. Mas, como eu disse, esse debate não está encerrado. Vai depender muito dos desdobramentos do ano de 2021. Como vai chegar o bolsonarismo no final de 2021? O ideal é que a gente tenha uma candidatura do campo da oposição, do campo da esquerda e dos setores populares e democráticos. E aí estou falando de uma candidatura no 1º turno, com setores do centro para a esquerda e da oposição. Acho que, se a gente conseguir avançar para ter uma candidatura única desses partidos e blocos políticos para representar a oposição nas eleições nacionais no ano que vem, será muito importante. Se isso não for possível, nós temos que desde já ensaiar uma possível aliança no segundo turno. Nossa tarefa principal em 2022 será formar uma grande aliança para derrotar o bolsonarismo. Por quê? Porque o bolsonarismo é uma ameaça à nossa democracia, é uma ameaça aos direitos do povo brasileiro, é uma ameaça à soberania nacional e é uma ameaça aos empreendedores, já que é um governo que se mostrou incapaz de fazer minimamente o dever de casa para criar um ambiente econômico no país.