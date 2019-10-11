Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Hartung dá palestra ao lado de economista que criticou Casagrande em artigo

Dois dias após Ana Carla Abrão chamar gestão de Casagrande de “retrocesso” no “Estado de S. Paulo”, ex-governador divide mesa com ela em palestra do RenovaBR, no Rio, sobre equilíbrio fiscal

Publicado em 11/10/2019 às 15h03
Atualizado em 11/10/2019 às 15h03


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.