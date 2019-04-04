Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Guerra na Serra: o "fator Lamas" na linha sucessória de Audifax
Na visão do prefeito, o "golpe" planejado por Rodrigo Caldeira não tencionaria somente derrubá-lo. O objetivo final do presidente da Câmara seria chegar ao comando da prefeitura ainda no atual mandato, removendo do caminho também a vice-prefeita, Márcia Lamas
