Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Guarapari: dupla contra Magalhães se desfaz

Relação entre Carlos Von (Avante) e o ex-vereador Gedson Merízio (PSB) azedou, e eles não devem unir forças para desbancar o prefeito de Guarapari

Publicado em 29/04/2019 às 11h36
Atualizado em 06/10/2019 às 10h53


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.