Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Governo Bolsonaro sem base alguma. Em todos os sentidos

Estamos no quinto mês de governo Bolsonaro, e esse tem sofrido derrota após derrota no Congresso. Algumas delas, acachapantes

Publicado em 18/05/2019 às 00h34
Atualizado em 30/10/2019 às 18h23


