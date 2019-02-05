Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Governistas diluem bancada policial na Assembleia

Governo Casagrande, auxiliado por aliados de peso na Assembleia, tomou uma "atitude preventiva" contra um potencial foco de pressões sobre o Palácio Anchieta nos próximos tempos

Publicado em 05/02/2019 às 09h20
Atualizado em 08/10/2019 às 00h04


