Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Gandini admite ser pré-candidato a prefeito e quer Nathan como vice

Gandini é o candidato do prefeito Luciano Rezende (PPS) à sucessão em 2020, e isso muito dificilmente mudará até lá

Publicado em 18/06/2019 às 09h55
Atualizado em 02/10/2019 às 02h00


