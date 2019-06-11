Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Fundos do petróleo: vitória de Casagrande e, mais ainda, de Tyago Hoffmann
Secretário de Governo se consolida como "homem forte" da atual administração: elaborou os projetos aprovados na Assembleia, presidirá Conselho Gestor do Fundo de Infraestrutura e terá, segundo Casagrande, "papel importante na gestão do Fundo Soberano"
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00