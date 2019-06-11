Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Fundos do petróleo: vitória de Casagrande e, mais ainda, de Tyago Hoffmann

Secretário de Governo se consolida como "homem forte" da atual administração: elaborou os projetos aprovados na Assembleia, presidirá Conselho Gestor do Fundo de Infraestrutura e terá, segundo Casagrande, "papel importante na gestão do Fundo Soberano"

Publicado em 11/06/2019 às 01h31
Atualizado em 02/10/2019 às 04h21


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.