Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Flerte dos Bolsonaro com UDN prova que PSL não passou de trampolim
O PSL, na prática, se transformou no PJB: Partido Jair Bolsonaro. Foi a reboque da onda Bolsonaro que elegeu-se a grande maioria dos deputados federais e estaduais e até governadores filiados ao PSL, exitosos nas urnas em 2018. E agora o Jair vai agir como se nada tivesse a ver com o partido e pular para outra sigla, sem mais nem menos?
