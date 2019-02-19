Vitor Vogas
Flerte dos Bolsonaro com UDN prova que PSL não passou de trampolim

O PSL, na prática, se transformou no PJB: Partido Jair Bolsonaro. Foi a reboque da onda Bolsonaro que elegeu-se a grande maioria dos deputados federais e estaduais e até governadores filiados ao PSL, exitosos nas urnas em 2018. E agora o Jair vai agir como se nada tivesse a ver com o partido e pular para outra sigla, sem mais nem menos?

19/02/2019
07/10/2019


