Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Filha de Magno assessora Pazolini na Assembleia

Magna Karla Santos Malta Campos é assessora de comunicação do deputado desde o início da atual legislatura, em fevereiro, com salário líquido de R$ 4,9 mil. Pazolini nega que tenha sido indicação do ex-senador

Publicado em 15/06/2019 às 01h28
Atualizado em 02/10/2019 às 03h02


