Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Fala de Soraya Manato contém problema legal, político e ético

Deputada pode até ter razão:  vários partidos podem ter usado candidaturas laranjas. Mas ela, até onde se sabe, foi a única a admitir publicamente esse crime eleitoral

Publicado em 16/10/2019 às 17h28
Atualizado em 17/10/2019 às 10h04


