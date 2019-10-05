Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Fabrício Gandini avisa: "Terei o meu protagonismo em Vitória"

A um ano da eleição, único candidato certíssimo a prefeito da Capital precisa lidar com um desafio: defender a continuidade da gestão de Luciano Rezende (seu principal apoiador), ao mesmo tempo em que procura convencer o eleitor de que possui um estilo próprio

Publicado em 05/10/2019 às 06h01
Atualizado em 05/10/2019 às 14h32


