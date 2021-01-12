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"Vou ajudar o governo"

Ex-presidente da Câmara de Vitória se torna assessor no governo Casagrande

Não reeleito em 2020, Vinícius Simões (Cidadania) foi nomeado para o cargo comissionado de assessor da Casa Civil e trabalhará sob a chefia do secretário Davi Diniz

Públicado em 

12 jan 2021 às 18:27
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Simões é ex-presidente da Câmara de Vitória
Vinícius Simões é ex-presidente da Câmara de Vitória Crédito: Edson Chagas
Presidente da Câmara de Vitória de 2017 a 2018, o ex-vereador Vinícius Simões (Cidadania) foi nomeado para o cargo comissionado de assessor especial da Casa Civil, a secretaria encarregada da articulação política do governo de Renato Casagrande (PSB). Após exercer dois mandatos consecutivos na Câmara, iniciados em 2013, Vinícius não conseguiu se reeleger em 2020, apesar da boa votação individual: com 2.104 votos, teve desempenho melhor que o de nove dos 15 eleitos, mas não entrou devido ao sistema proporcional de distribuição das vagas de acordo com o desempenho de cada chapa.
O ex-vereador trabalhará diretamente sob a chefia de um antigo colega e ex-correligionário: o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, que integra, originalmente, o mesmo grupo político de Vinícius. Davi foi secretário municipal de Fazenda de Vitória durante a administração de Luciano Rezende (Cidadania) e era filiado ao mesmo partido quando assumiu a Casa Civil, em 2019, no começo do atual governo de Casagrande.
Davi é muito ligado à secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos,  Lenise Loureiro (Cidadania), enquanto Vinícius Simões tem ligação maior com o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), mas o ponto de convergência de todos é o partido, bem como o ex-prefeito Luciano Rezende.  
Atendendo à coluna, Vinícius comentou a sua nomeação e as suas novas atribuições. 
“A Casa Civil é uma casa de diálogo, então estou disposto a trabalhar com o Davi Diniz e contribuir no que for necessário para ajudar o Renato [Casagrande] a continuar fazendo um bom governo para o Espírito Santo. Vou fazer aquilo que o secretário Davi Diniz me pedir para fazer e vou cumprir todas as atribuições que a secretaria me der. Estou pronto para seguir as orientações do secretário Davi Diniz”, declarou o ex-presidente da Câmara de Vitória.
"Sob as orientações do secretário Davi Diniz e a experiência que adquiri na Câmara, vou trabalhar para que Renato continue fazendo um bom governo para os capixabas."
Vinícius Simões (Cidadania) - Ex-presidente da Câmara de Vitória
Como assessor especial nível III da Casa Civil (referência QCE-01), ele receberá um salário bruto de R$ 9.658,30. Como vereador, ganhava pouco menos de R$ 9 mil brutos por mês.

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A nomeação de Vinícius Simões foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (12). A mesma edição trouxe a nomeação do ex-jogador de futebol de areia Bruno Malias para o cargo comissionado de assessor especial nível 1 (referência QCE-04) da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), com salário de R$ 4.457,67 brutos.
Assim como Vinícius Simões, Bruno foi candidato a vereador de Vitória em 2020, pelo Partido Social Cristão (PSC), mas não conseguiu se eleger. Recebeu 1.507 votos.
Em Vitória, o Cidadania emplacou três vereadores, mantendo a maior bancada da Câmara (todos mais votados que Vinícius): Denninho Silva, Luiz Emanuel Zouain e Maurício Leite. Já o PSC elegeu o vereador André Brandino.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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